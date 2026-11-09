Lewis Hamilton osiągnął historyczny próg 400 wyścigów Formuły 1

Kierowca zespołu „Ferrari” Lewis Hamilton wystartował w 400. wyścigu Grand Prix w swojej karierze w Formule 1. Jubileuszowy wyścig odbył się wczoraj w brazylijskim São Paulo i był wyjątkowym wydarzeniem dla siedmiokrotnego mistrza świata. Tym samym brytyjski kierowca stał się drugim kierowcą w historii Formuły 1, któremu udało się osiągnąć ten wynik.

Jubileuszowy wyścig Brytyjczyka przypadł na Grand Prix São Paulo. Wystartował z przedostatniego rzędu z powodu przekroczenia sezonowego limitu silników. Jednak doświadczony kierowca Scuderia zdołał ukończyć wyścig na dziewiątym miejscu.

Hamilton stał się dopiero drugim kierowcą w historii, który osiągnął tak imponujący wynik. Pierwszym był hiszpański kierowca Fernando Alonso. Obecnie lider stajni „Aston Martin” ma na koncie 445 wyścigów Grand Prix.

Hamilton zadebiutował w Formule 1 jeszcze w sezonie 2007. Od tego czasu zdobył siedem tytułów mistrzowskich i ustanowił szereg rekordów „Królowej sportów motorowych”. W szczególności to jemu należą aktualne rekordy w liczbie zwycięstw (106) i pole position (105).

Jaka jest sytuacja w mistrzostwach po Grand Prix São Paulo

Andrea Kimi Antonelli z „Mercedesa” przedterminowo zdobył tytuł mistrza. Obecnie ma na koncie 390 punktów. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Max Verstappen („Red Bull”), który ma na koncie 279 punktów. Trzeci jest kierowca „Mercedesa” George Russell (262 punkty).

Z kolei w Pucharze Konstruktorów „Mercedes” zapewnił sobie tytuł. Niemiecko-brytyjski zespół zdobył 652 punkty i stał się nieosiągalny dla konkurentów. Scuderia zajmuje obecnie drugie miejsce (512 punktów). „Red Bull” umocnił się na trzecim miejscu (415 punktów).

Kiedy odbędzie się kolejny etap sezonu 2026

Formuła 1 zrobi dwutygodniową przerwę. Kolejny Grand Prix odbędzie się w amerykańskim Las Vegas w dniach 19–21 listopada. Będzie się on składał z trzech sesji wolnych treningów, kwalifikacji i wyścigu głównego.

W zeszłym roku w Nevadzie triumfował Verstappen. Na podium obok Holendra znaleźli się Russell i Antonelli. Ten sam Verstappen wygrał ten etap w 2023 roku, a w kolejnym na szczycie podium stanął Russell.

Informację tę podaje serwis BBC Sport.

Kierowcy F1 Verstappen i Lawson stracą po jednej pozycji na starcie — Sky Sports News.

Kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton wystartuje po raz 400. w Brazylii — Channel NewsAsia.

Kimi Antonelli był najszybszy w drugim treningu przed Grand Prix São Paulo — The Rio Times.

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