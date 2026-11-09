刘易斯·汉密尔顿创下了参加400场一级方程式比赛的历史性纪录

法拉利车队车手刘易斯·汉密尔顿在F1赛场上迎来了职业生涯的第400场大奖赛。 这场里程碑式的比赛于前一天在巴西圣保罗举行，对这位七届世界冠军而言意义非凡。至此，这位英国车手成为F1历史上第二位达成这一里程碑的车手。

这位英国车手的里程碑之战恰逢圣保罗大奖赛。由于超出了本赛季的引擎使用限额，他从倒数第二排发车。尽管如此，这位经验丰富的法拉利车手仍成功以第九名完赛。

汉密尔顿成为历史上仅有的第二位达成这一非凡成就的车手。首位是西班牙车手费尔南多·阿隆索。目前，这位“阿斯顿·马丁”车队领军人物已累计出战445场大奖赛。

汉密尔顿早在2007赛季就首次亮相F1赛场。自那时起，他已斩获七个总冠军头衔，并创下了多项“赛车运动女王”的纪录。 特别是，他目前保持着分站赛胜利（106场）和杆位（105次）的现行纪录。

圣保罗大奖赛后，锦标赛形势如何

梅赛德斯车队的安德烈亚·基米·安东内利提前锁定了总冠军头衔。目前他已累计获得390分。 总积分榜第二名是马克斯·维斯塔潘（“红牛”车队），他已累计获得279分。第三名是“梅赛德斯”车手乔治·拉塞尔（262分）。

而在车队积分榜上，“梅赛德斯”已锁定冠军头衔。 这家德英合资车队累计获得652分，让竞争对手望尘莫及。法拉利车队目前排名第二（512分）。“红牛”车队稳居第三位（415分）。

2026赛季下一站何时举行

F1将暂停两周。下一站大奖赛将于11月19日至21日在美国拉斯维加斯举行。比赛将包括三场自由练习、排位赛和正赛。

去年在内华达州，维斯塔潘夺得了冠军。与这位荷兰车手一同登上领奖台的是拉塞尔和安东内利。 同为维斯塔潘在2023年赢得了该站比赛，而在下一站，拉塞尔登上了领奖台的最高位置。

据BBC Sport报道。

F1车手维斯塔潘和洛夫森将在发车时各退一位——Sky Sports News。

F1车手刘易斯·汉密尔顿将在巴西迎来第400次正赛——Channel NewsAsia。

基米·安东内利在圣保罗大奖赛第二次自由练习中排名第一——《里约时报》。

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