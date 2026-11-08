布科维纳与科洛斯在乌克兰超级联赛第12轮的比赛中战平

在乌克兰超级联赛第12轮的比赛中，切尔诺夫策的“布科维纳”队与科瓦利夫的“科洛斯”队未能分出胜负。 比赛最终以1:1的比分结束，两队各得一分。

上半场，双方互有攻守，均创造了多次威胁机会。 起初，切尔诺夫策队的布斯科在角球开出后头球攻门，但皮球偏出球门。随后，“科洛斯”队的恩杜克韦一记射向远角的射门，迫使门将卡涅夫采夫做出扑救。

第39分钟，科瓦利队率先破门。“科洛斯”队组织了一次反击：卡内将球传入禁区给斯坦科夫斯基。 后者在近距离单刀面对门将时未能破门，但恩杜克韦跟进补射得手——0:1。

失球后，“布科维纳”队开始发力。上半场结束前，“科洛斯”队门将帕霍柳克先后扑出了格鲁希和维滕丘克的射门。

然而，下半场伊始，门将也未能挽救科瓦利夫队的颓势。 第50分钟，科朱什科与达赫诺夫斯基配合完成一次墙式配合，随后在球门区角处精准射向远角，将比分扳平。

进球后，两队都开始积极展开反击。其中，“科洛斯”队的球员们更接近于锁定胜局。

特别是下半场中段，楚里科夫在禁区中路起脚射门，但皮球击中了立柱。

比赛尾声，科瓦利队甚至打入第二球：但塔希里的进球因巴尔干队球员在破门前瞬间犯规而被取消。

最终比分维持在1:1不变。两队继续位列乌克兰超级联赛积分榜中游。“科洛斯”积12分，“布科维纳”积10分。

乌克兰超级联赛 第12轮

“布科维纳” – “科洛斯” – 1:1

进球：科祖什科，第50分钟——恩杜克韦，第39分钟。

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