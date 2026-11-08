Bukowina i Kolos zremisowały w meczu 12. kolejki UPL

„Bukowina” z Czerniowców i „Kolos” z Kowalów nie zdołały wyłonić zwycięzcy w meczu 12. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, więc obie drużyny zdobyły po jednym punkcie.

W pierwszej połowie rywale mieli kilka groźnych sytuacji. Najpierw zawodnik drużyny z Czerniowc, Busko, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił głową obok bramki. Następnie piłkarz „Kolosu”, Ndukwe, zmusił bramkarza Kaniewcewa do interwencji po strzale w długi róg.

W 39. minucie drużyna z Kowala otworzyła wynik. „Kolos” przeprowadził kontratak: Kane podał piłkę do pola karnego do Stankowskiego. Ten nie zdołał pokonać bramkarza w bezpośredniej walce, jednak Ndukwe skutecznie wykorzystał dobitkę – 0:1.

Po straconej bramce „Bukowina” ożywiła grę. Jeszcze przed przerwą bramkarz „Kolosu” Pacholuk obronił strzały Gruszy i Witenczuka.

Jednak na początku drugiej połowy nawet bramkarz nie zdołał uratować drużyny z Kowala. W 50. minucie Kożuszko przeprowadził akcję z podaniem od Dakhnowskiego i z rogu pola bramkowego precyzyjnie strzelił w długi róg, wyrównując wynik.

Po bramce drużyny zaczęły aktywnie kontratakować. Bliżej wywalczenia zwycięstwa byli piłkarze „Kolosu”.

W szczególności w połowie drugiej połowy Curykow strzelił z centrum pola karnego, ale piłka trafiła w słupek.

Pod koniec spotkania zawodnicy z Kowala nawet strzelili drugiego gola: bramka Tahiriego została jednak anulowana z powodu faulu piłkarza z Balkanów, który miał miejsce tuż przed zdobyciem bramki.

Ostatecznie wynik pozostał bez zmian – 1:1. Obie drużyny nadal plasują się w środkowej części tabeli UPL. „Kolos” ma 12 punktów, a „Bukowina” – 10.

Ukraińska Premier Liga. 12. kolejka

„Bukowina” – „Kolos” – 1:1

Bramki: Kozhuszko, 50 – Ndukwe, 39.

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