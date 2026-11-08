«Буковина» и «Колос» сыграли вничью в матче 12-го тура УПЛ

Черновицкая «Буковина» и ковалевский «Колос» не смогли определить победителя в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счётом 1:1, поэтому обе команды заработали по одному очку.

В первой половине тайма соперники обменялись опасными моментами. Сначала игрок черновицкой команды Бусько после подачи углового пробил головой мимо ворот. Впоследствии футболист «Колоса» Ндукве заставил вратаря Каневцева вступить в игру после удара в дальний угол.

На 39-й минуте ковалевцы открыли счёт. «Колос» организовал контратаку: Кане отдал передачу в штрафную площадку на Станковски. Тот не сумел переиграть голкипера в ближнем бою, однако на добивании успешно сыграл Ндукве – 0:1.

После пропущенного гола «Буковина» активизировалась. Еще до перерыва вратарь «Колоса» Пахолюк отразил удары Груши и Витенчука.

Однако в начале второго тайма ковалевцев не спас даже вратарь. На 50-й минуте Кожушко разыграл комбинацию со стенкой с участием Дахновского и с угла вратарской площадки точно пробил в дальний угол, сравняв счёт.

После гола команды начали активно атаковать в ответ. Ближе к тому, чтобы вырвать победу, были футболисты «Колоса».

В частности, в середине второго тайма Цуриков пробил из центра штрафной площадки, но мяч попал в штангу.

В конце встречи Ковалевцы даже забили второй раз: гол Тахири был отменен из-за фола футболиста из Балкан, совершенного непосредственно перед взятием ворот.

В итоге счёт остался прежним – 1:1. Обе команды продолжают находиться в середине турнирной таблицы УПЛ. У «Колоса» 12 очков, а у «Буковины» – 10.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Буковина» – «Колос» – 1:1

Голы: Кожушко, 50 – Ндукве, 39.

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