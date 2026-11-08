Мануэль Нойер пропустит оставшуюся часть 2026 года из-за травмы

Капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил частичный разрыв сухожилия правой стопы и выбыл как минимум до конца года.

Травму голкипер получил в первом тайме матча против «Майнца», который завершился победой «Баварии» со счётом 2:1. Вместо него на поле вышел Йонас Урбиг.

Ожидается, что Нойер сможет вернуться после зимней паузы в Бундеслиге, которая продлится с 21 декабря по 7 января.

В нынешнем сезоне 39-летний вратарь провёл девять матчей во всех турнирах, пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Фабрицио Романо.

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