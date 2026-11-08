Manuel Neuer opuści pozostałą część roku 2026 z powodu kontuzji

Kapitan monachijskiej „Bayernu” Manuel Neuer doznał częściowego zerwania ścięgna prawej stopy i wypadł z gry co najmniej do końca roku.

Bramkarz doznał kontuzji w pierwszej połowie meczu z „Mainzem”, który zakończył się zwycięstwem „Bawarii” 2:1. Jego miejsce na boisku zajął Jonas Urbig.

Oczekuje się, że Neuer będzie mógł powrócić po zimowej przerwie w Bundeslidze, która potrwa od 21 grudnia do 7 stycznia.

W bieżącym sezonie 39-letni bramkarz rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, przepuścił sześć bramek i czterokrotnie zachował czyste konto.

Źródło: Fabrizio Romano.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskikh i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider Dynamo Andrij Jarmolenko uzyskał dyplom UEFA.

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