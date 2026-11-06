Osiem krajów europejskich ogłosiło, że odmówi rozegrania meczów z rosyjskimi reprezentacjami narodowymi. Ponadto Kanada nie dopuści reprezentacji Rosji do udziału w młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w 2027 roku.

„Osiem krajów – Czechy, Finlandia, Dania, Szwecja, Francja, Austria, Norwegia i Łotwa – ogłosiło już, że nie rozegra meczów z rosyjskimi reprezentacjami. Kanada, która będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorów w Hokeju w 2027 roku, oświadczyła, że nie dopuści reprezentacji Rosji do udziału w turnieju” – czytamy w komunikacie.

Według Matwija Bidnego Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy będzie kontynuować współpracę z partnerami międzynarodowymi, aby uzyskać poparcie dla tego stanowiska.

W działania te zaangażowane są Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy oraz krajowe federacje sportowe.

Minister podkreślił, że stanowisko Ukrainy opiera się na zasadach sprawiedliwości, prawa międzynarodowego i wspólnych wartości.

Poinformował o tym minister młodzieży i sportu Ukrainy Matwij Bidnyj.

Wcześniej informowaliśmy, że reprezentacje Norwegii, Danii, Szwecji, Łotwy i Czech nie zagrają przeciwko Rosji podczas mistrzostw świata w hokeju mężczyzn w 2027 roku w Niemczech. Krajowe federacje uzasadniły tę decyzję względami bezpieczeństwa sportowców i trenerów, a także napięciem geopolitycznym.

Reprezentacja Finlandii w hokeju nie zagra przeciwko reprezentacji Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – dopóki trwa jej agresywna wojna przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym prezes Fińskiej Federacji Hokeja Heikki Gietanen.

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