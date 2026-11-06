Александр Зубков получил серьезную травму и может пропустить остаток года

Украинский вингер греческого клуба АЕК Александр Зубков получил стрессовый перелом большеберцовой кости. По информации греческих СМИ, на восстановление футболисту потребуется от шести до восьми недель. Из-за этого 30-летний игрок может больше не выйти на поле до конца 2026 года и пропустит ноябрьские матчи сборной Украины.

У футболиста диагностировали стрессовый перелом большеберцовой кости — одной из костей голени. Такие повреждения требуют длительного восстановления, а возвращение к тренировкам и матчам зависит от того, как будет заживать кость. По предварительной информации, Зубков выбыл примерно на 6–8 недель. Если этот прогноз подтвердится, украинец рискует пропустить все оставшиеся матчи 2026 года.

Последним матчем Зубкова перед травмой стала встреча АЕК с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Греческая команда уступила со счётом 2:3. Украинец вышел на поле на 88-й минуте, заменив Луку Йовича.

Статистика Зубкова в АЕК

В текущем сезоне Александр провел за греческий клуб 14 матчей во всех турнирах. За это время он забил два гола.

В АЕК украинский вингер присоединился летом 2026 года. До перехода он выступал за турецкий «Трабзонспор». В греческой команде Зубков смог закрепиться в основном составе, однако теперь из-за травмы вынужден будет сделать паузу.

Какие матчи сборной Украины пропустит Зубков

Из-за травмы футболист не поможет национальной команде в ноябрьских матчах Лиги наций. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже внес изменения в заявку. Вместо Зубкова в команду вызвали полузащитника Николая Шапаренко и нападающего Владислава Ваната. В ноябре украинцев ждут два матча. 14 ноября сборная сыграет на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября проведет номинально домашний матч с Грузией.

После четырёх туров Украина набрала четыре очка и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Поэтому предстоящие встречи будут иметь важное значение для турнирного положения команды. Отсутствие Зубкова станет дополнительной проблемой для тренерского штаба перед этими матчами. В то же время точные сроки возвращения футболиста будут зависеть от хода восстановления и медицинских рекомендаций. О травме Александра Зубкова сообщило греческое издание Sport24.

Украинский вингер Александр Зубков покинул турецкий «Трабзонспор» и стал игроком греческого «АЕК», подписав долгосрочный контракт до 2030 года. За футболиста заплатили около 4 миллионов евро, а сам переход стал одним из заметных трансферов лета для украинского футбола.

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зубков отличился впечатляющим голом в чемпионате Турции. Зубков и ещё один украинец, Арсений Батагов, вышли в стартовом составе «Трабзонспора».

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