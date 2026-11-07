前加拿大冰球运动员韦恩·格雷茨基赞同加拿大政府拒绝向俄罗斯冰球运动员签发签证、使其无法参加世界青年冰球锦标赛的决定。 他认为，加拿大当局拒绝俄罗斯国家队参加本届赛事的做法是正确的。

“我理解总理的立场，他做得很对。他表明了立场，并让这一立场清晰可见。我认为，许多球员和普通加拿大人也持同样观点，”格雷茨基表示。

他强调，没有人喜欢战争。

“我们希望战争能够停止，更希望它根本就不要爆发，”这位前冰球运动员说道，他的家族原籍地位于现今的乌克兰境内。

需要提醒的是，卢卡申科最喜爱的球队已被禁止参加世界冰球锦标赛。

另需指出，俄罗斯滑雪运动员亚历山大·博尔舒诺夫即使以中立身份参赛，也未获准重返国际赛场。因此，该运动员目前仍无法参加国际比赛。

欧洲射箭联合会（World Archery Europe，WAE）将从2027年1月1日起，取消对俄罗斯射箭联合会及其运动员、代表队和官方代表的限制。

俄罗斯跳台滑雪运动员叶夫根尼·克利莫夫已获准在2026/27赛季参加国际比赛。 国际滑雪联合会（FIS）已将其列入“中立个人运动员”名单，尽管在全面战争爆发后，克利莫夫曾出席莫斯科的一场支持战争的集会，并在公开场合展示过“Z”符号。

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