Пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон проведе 400-й старт у Бразилії — Channel NewsAsia

Британський пілот Ferrari Льюїс Гамільтон проведе свій 400-й старт у Формулі-1 на Гран-прі Сан-Паулу, який відбудеться цими вихідними в Бразилії. Семикратний чемпіон світу заявив, що не надає особливого значення круглій цифрі, однак назвав символічним досягнення цього рубежу саме в країні, де має велику популярність і з 2022 року є почесним громадянином.

Як повідомляє Channel NewsAsia, 41-річний Гамільтон уперше стартував у Формулі-1 у складі McLaren у 2007 році, а вже наступного сезону здобув перший титул чемпіона світу. Ще шість чемпіонств він виграв із Mercedes у період із 2014 до 2020 року, а до Ferrari приєднався минулого сезону.

Рекорди та нинішня форма

Гамільтон є найуспішнішим гонщиком в історії Формули-1 за кількістю перемог і поул-позицій: у його активі 106 виграних перегонів та 105 поулів. Минулого тижня в Мексиці він здобув рекордну 105-ту поул-позицію, однак у гонці фінішував другим після інциденту з напарником по Ferrari Шарлем Леклером.

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Перед етапом у Сан-Паулу британець посідає третє місце в особистому заліку, поступаючись пілоту Red Bull Максу Ферстаппену двома очками. Гамільтон заявив журналістам, що досі відчуває себе молодим, зберігає швидкість, відданість справі та концентрацію.

Оцінки суперників

Пілот McLaren Ландо Норріс назвав кар'єру Гамільтона прикладом для молодших гонщиків, які прагнуть виступати у спорті тривалий час. За його словами, результати Гамільтона цього сезону розвіяли сумніви щодо конкурентності британця.

Ніко Гюлькенберг з Audi також відзначив рішучість Гамільтона продовжувати виступи, попри вже встановлені ним рекорди. Більше стартів у Гран-прі має лише дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з Aston Martin, який наближається до позначки у 450 перегонів.

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