Британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон проведет свой 400-й старт в Формуле-1 на Гран-при Сан-Паулу, который пройдет в эти выходные в Бразилии. Семикратный чемпион мира заявил, что не придает особого значения круглой цифре, однако назвал символичным достижение этого рубежа именно в стране, где пользуется большой популярностью и с 2022 года является почетным гражданином.

Как сообщает Channel NewsAsia, 41-летний Хэмилтон впервые стартовал в Формуле-1 в составе McLaren в 2007 году, а уже в следующем сезоне завоевал первый титул чемпиона мира. Еще шесть чемпионств он выиграл с Mercedes в период с 2014 по 2020 год, а к Ferrari присоединился в прошлом сезоне.

Рекорды и текущая форма

Хэмилтон является самым успешным гонщиком в истории Формулы-1 по количеству побед и поул-позиций: на его счету 106 выигранных гонок и 105 поулов. На прошлой неделе в Мексике он завоевал рекордную 105-ю поул-позицию, однако в гонке финишировал вторым после инцидента с напарником по Ferrari Шарлем Леклером.

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Перед этапом в Сан-Паулу британец занимает третье место в личном зачете, уступая два очка пилоту Red Bull Максу Ферстаппену. Хэмилтон заявил журналистам, что по-прежнему чувствует себя молодым, сохраняет скорость, преданность делу и концентрацию.

Оценки соперников

Пилот McLaren Ландо Норрис назвал карьеру Хэмилтона примером для более молодых гонщиков, которые стремятся выступать в спорте долгое время. По его словам, результаты Хэмилтона в этом сезоне развеяли сомнения в конкурентоспособности британца.

Нико Хюлькенберг из Audi также отметил решимость Хэмилтона продолжать выступления, несмотря на уже установленные им рекорды. Больше стартов в Гран-при имеет только двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из Aston Martin, который приближается к отметке в 450 гонок.

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