Brytyjski kierowca Ferrari Lewis Hamilton zaliczy swój 400. start w Formule 1 podczas Grand Prix São Paulo, które odbędzie się w ten weekend w Brazylii. Siedmiokrotny mistrz świata powiedział, że nie przywiązuje szczególnej wagi do okrągłej liczby, jednak uznał za symboliczne osiągnięcie tego kamienia milowego właśnie w kraju, w którym cieszy się dużą popularnością i od 2022 roku jest honorowym obywatelem.

Jak informuje Channel NewsAsia, 41-letni Hamilton po raz pierwszy wystartował w Formule 1 w barwach McLarena w 2007 roku, a już w następnym sezonie zdobył pierwszy tytuł mistrza świata. Kolejnych sześć mistrzostw wywalczył z Mercedesem w latach 2014–2020, a do Ferrari dołączył w ubiegłym sezonie.

Rekordy i obecna forma

Hamilton jest najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formuły 1 pod względem liczby zwycięstw i pole position: ma na koncie 106 wygranych wyścigów i 105 pole position. W ubiegłym tygodniu w Meksyku zdobył rekordowe 105. pole position, jednak w wyścigu zajął drugie miejsce po incydencie z kolegą z Ferrari Charlesem Leclerkiem.

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Przed rundą w São Paulo Brytyjczyk zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, tracąc dwa punkty do kierowcy Red Bulla Maxa Verstappena. Hamilton powiedział dziennikarzom, że nadal czuje się młody oraz zachowuje szybkość, zaangażowanie i koncentrację.

Oceny rywali

Kierowca McLarena Lando Norris nazwał karierę Hamiltona przykładem dla młodszych zawodników, którzy chcą rywalizować w tym sporcie przez długi czas. Jego zdaniem wyniki Hamiltona w tym sezonie rozwiały wątpliwości dotyczące konkurencyjności Brytyjczyka.

Nico Hülkenberg z Audi również zwrócił uwagę na determinację Hamiltona, by kontynuować starty mimo ustanowionych już rekordów. Więcej startów w Grand Prix ma tylko dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso z Aston Martin, który zbliża się do granicy 450 wyścigów.

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