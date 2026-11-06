英国法拉利车手刘易斯·汉密尔顿将在本周末于巴西举行的圣保罗大奖赛中完成个人第400次一级方程式发车。这位七届世界冠军表示，他并不特别看重这个整数，但称在这个他广受欢迎、且自2022年以来一直是荣誉公民的国家达成这一里程碑具有象征意义。

据Channel NewsAsia报道，41岁的汉密尔顿于2007年代表迈凯伦首次参加一级方程式比赛，并在下一个赛季赢得首个世界冠军头衔。他在2014年至2020年期间随梅赛德斯再夺六次冠军，并于上个赛季加入法拉利。

纪录与当前状态

汉密尔顿以胜场数和杆位数计算是一级方程式历史上最成功的车手：他共赢得106场比赛和105个杆位。上周在墨西哥，他取得创纪录的第105个杆位，但在与法拉利队友夏尔·勒克莱尔发生事故后，在正赛中获得第二名。

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圣保罗站前，这位英国车手在车手积分榜上排名第三，落后红牛车手马克斯·维斯塔潘两分。汉密尔顿对记者表示，他仍感觉自己很年轻，并保持着速度、投入和专注。

对手的评价

迈凯伦车手兰多·诺里斯称，汉密尔顿的职业生涯是希望长期征战这项运动的年轻车手的榜样。他表示，汉密尔顿本赛季的成绩打消了人们对这位英国车手竞争力的疑虑。

奥迪车手尼科·霍肯伯格也指出，尽管汉密尔顿已经创造了多项纪录，他仍决心继续参赛。只有阿斯顿·马丁的两届世界冠军费尔南多·阿隆索拥有更多大奖赛发车次数，他正接近450场比赛的里程碑。

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