Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wezwał do bojkotu udziału Rosji w mistrzostwach świata w hokeju oraz do zaprzestania międzynarodowego finansowania Międzynarodowej Federacji Hokeja.

Powodem było pojawienie się Rosji w zaktualizowanym harmonogramie juniorskich mistrzostw świata w 2027 roku w miejsce Norwegii.

Sybiga podkreślił, że reprezentacja Norwegii zasłużyła na swoje miejsce dzięki wynikom sportowym, a decyzję na korzyść Rosji nazwał niedopuszczalną.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się unieważnienia tej decyzji i popiera stanowisko Norwegii. Sybiga oświadczył również, że Rosja nie powinna wracać do międzynarodowych zawodów sportowych, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie.

Źródło: Andrij Sybiga

Czeski producent samochodów Skoda Auto ponownie rozważy swój udział w sponsorowaniu mistrzostw świata w hokeju, jeśli do turnieju zostanie dopuszczona reprezentacja Rosji.

Niemcy rozważają możliwość rezygnacji z organizacji mistrzostw świata w hokeju w 2027 roku, zaplanowanych na maj. Powodem była decyzja Sportowego Sądu Arbitrażowego, która zobowiązała Międzynarodową Federację Hokeja do zezwolenia rosyjskim reprezentacjom wszystkich kategorii wiekowych na powrót do międzynarodowych rozgrywek.

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że rosyjscy i białoruscy hokeiści nie wezmą udziału w młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Albercie. Turniej ma się odbyć pod koniec grudnia i na początku stycznia.

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