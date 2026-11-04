Skoda може припинити фінансування чемпіонату світу з хокею через участь РФ

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Чеський автовиробник Skoda Auto перегляне свою участь у спонсорстві чемпіонату світу з хокею, якщо до турніру допустять збірну Росії.

У компанії заявили, що повернення російської команди несумісне з її цінностями, оскільки російська агресія проти України триває. Skoda є офіційним спонсором чемпіонату з 1993 року та не підтримує рішення Спортивного арбітражного суду щодо допуску росіян до змагань.

Раніше CAS скасував рішення Міжнародної федерації хокею про відсторонення російських команд. Це викликало спротив низки європейських федерацій: Чехія, Швеція, Данія та Норвегія заявили про відмову грати проти росіян на чемпіонаті світу 2027 року в Німеччині.

Від спонсорства наступного турніру вже відмовилася шведська компанія AJ Products. Фінський виробник Nokian Tyres також пригрозив припинити підтримку чемпіонату, якщо Росію допустять до участі.

Джерело: Reuters.

Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення чемпіонату світу з хокею 2027 року, запланованого на травень. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду, яке зобов’язало Міжнародну федерацію хокею дозволити російським збірним усіх вікових категорій повернутися до міжнародних змагань.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не виступатимуть на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Альберті. Турнір має відбутися наприкінці грудня та на початку січня.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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