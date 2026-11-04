Skoda może zaprzestać finansowania mistrzostw świata w hokeju z powodu udziału Rosji

Czeski producent samochodów Skoda Auto ponownie rozważy swój udział w sponsorowaniu mistrzostw świata w hokeju, jeśli do turnieju dopuszczona zostanie reprezentacja Rosji.

Firma oświadczyła, że powrót rosyjskiej drużyny jest niezgodny z jej wartościami, ponieważ trwa rosyjska agresja wobec Ukrainy. Skoda jest oficjalnym sponsorem mistrzostw od 1993 roku i nie popiera decyzji Sportowego Sądu Arbitrażowego w sprawie dopuszczenia Rosjan do zawodów.

Wcześniej CAS uchylił decyzję Międzynarodowej Federacji Hokeja o wykluczeniu rosyjskich drużyn. Wywołało to sprzeciw szeregu europejskich federacji: Czechy, Szwecja, Dania i Norwegia oświadczyły, że odmówią rozegrania meczów z Rosjanami podczas mistrzostw świata w 2027 roku w Niemczech.

Szwedzka firma AJ Products już zrezygnowała ze sponsorowania kolejnego turnieju. Fiński producent Nokian Tyres również zagroził, że zaprzestanie wspierania mistrzostw, jeśli Rosja zostanie dopuszczona do udziału.

Źródło: Reuters.

Niemcy rozważają możliwość rezygnacji z organizacji mistrzostw świata w hokeju w 2027 roku, zaplanowanych na maj. Powodem była decyzja Sportowego Sądu Arbitrażowego, która zobowiązała Międzynarodową Federację Hokeja do zezwolenia rosyjskim reprezentacjom wszystkich kategorii wiekowych na powrót do międzynarodowych rozgrywek.

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że rosyjscy i białoruscy hokeiści nie wezmą udziału w młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Albercie. Turniej ma się odbyć pod koniec grudnia i na początku stycznia.

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zawieszenie obowiązywało od 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę.

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