W Brukseli w Belgii niemiecki europoseł Zielonych Daniel Freund wezwał Komisję Europejską do ponownej oceny, czy Polska nadal spełnia warunki praworządności umożliwiające dostęp do funduszy spójności UE. Powiązał tę kwestię z obecnym kryzysem wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz niedokończonymi reformami systemu sądownictwa.

Jak informuje RMF24, Freund poruszył tę kwestię przed europejskim komisarzem ds. polityki regionalnej Raffaele Fitto podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Europoseł skrytykował, jego zdaniem, niewystarczającą przejrzystość kryteriów, według których Komisja Europejska ocenia niezależność polskiego sądownictwa.

Według Freunda problemy w polskim systemie sądownictwa nie ograniczają się do Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczył również, że w kraju jest około 3 tys. sędziów, których powołania uważa za niezgodne z prawem.

Warunki dostępu do środków

W 2022 roku Bruksela zawiesiła zwroty dla Polski w wysokości 76 mld euro z funduszy na lata 2021–2027. Powodem było niespełnienie warunku skutecznego stosowania Karty praw podstawowych UE, w szczególności w kwestiach niezależności sądownictwa, dostępu do procedury odwoławczej i niedyskryminacji.

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Osobno zablokowano 60 mld euro w ramach polskiego Planu Odbudowy. W tym przypadku wypłaty zależały od realizacji konkretnych etapów związanych z niezależnością systemu sądownictwa.

Stanowisko Komisji Europejskiej

W lutym 2024 roku, po zmianie rządu w Polsce i przedstawieniu planu przywrócenia praworządności, Komisja Europejska uznała warunek dotyczący Karty praw podstawowych za spełniony i otworzyła krajowi dostęp do środków. Freund podkreślił, że przedstawienie takiego planu nie oznacza ostatecznego rozwiązania problemów w systemie sądownictwa.

Fitto nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na zarzuty europosła, ale oświadczył, że Komisja Europejska monitoruje sytuację. Zaznaczył również, że podstawowe warunki są kontrolowane od początku okresu programowania 2021–2027. Przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego poprosił Komisję Europejską o pisemne wyjaśnienie podejścia do oceny praworządności oraz realizacji przez Polskę podjętych zobowiązań.

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