在比利时布鲁塞尔，德国绿党欧洲议会议员丹尼尔·弗罗因德呼吁欧盟委员会重新评估波兰是否仍满足获得欧盟凝聚基金所需的法治条件。他将这一问题与当前围绕波兰宪法法庭的危机以及尚未完成的司法体系改革联系起来。

据RMF24报道，弗罗因德在欧洲议会预算控制委员会会议期间，向负责区域政策的欧盟委员拉斐尔·菲托提出了这一问题。这名欧洲议员批评称，欧盟委员会用于评估波兰司法独立性的标准透明度不足。

弗罗因德表示，波兰司法体系的问题并不局限于宪法法庭。他还称，该国约有3000名法官的任命在他看来是非法的。

获得资金的条件

2022年，布鲁塞尔暂停向波兰报销2021年至2027年期间基金中的760亿欧元。原因是未能满足有效适用《欧盟基本权利宪章》的条件，尤其是在司法独立、获得申诉程序和不歧视等问题上。

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此外，波兰复苏计划下的600亿欧元被阻止发放。在这种情况下，付款取决于完成与司法体系独立性有关的具体阶段目标。

欧盟委员会的立场

2024年2月，在波兰政府更迭并提交恢复法治计划后，欧盟委员会认定有关《基本权利宪章》的条件已得到满足，并向该国开放了获得资金的渠道。弗罗因德强调，提交此类计划并不意味着司法体系问题已得到最终解决。

菲托没有直接回应这名欧洲议员的指责，但表示欧盟委员会正在关注局势。他还指出，自2021年至2027年规划期开始以来，基本条件一直受到监督。欧洲议会预算控制委员会主席要求欧盟委员会就评估法治以及波兰履行所作承诺的方法提供书面说明。

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