在芬兰，总理佩泰里·奥尔波领导的民族联合党支持率降至15.4%。据YLE News报道，这是该党在Yle超过30年的民调历史中最差的结果。根据这项研究，在距离议会选举不到六个月之际，民族联合党的支持率排名第三。

选民转向盟友和反对派

Taloustutkimus研究总监图奥莫·图尔亚指出，奥尔波的政党正在流失支持者，他们既转向其执政联盟伙伴芬兰人党，也转向反对派社会民主党。此前在选举中投票支持民族联合党的受访者中，只有60%表示明年4月会再次支持该党。

图尔亚表示，此前该党支持率下滑主要被归因于女性选民中的支持率下降。不过，在最新民调中，该党在女性中的支持率略有上升，而男性投票支持民族联合党的意愿则有所降低。

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芬兰人党超过其他执政党成员

由丽卡·普拉领导的芬兰人党获得16.7%的支持率，成为政府中最受欢迎的政治力量。自6月以来，该党的支持率上升了3个百分点。图尔亚将此归因于该党公布了下一届政府任期内约90亿欧元财政措施的具体提案，涉及移民、社会保障和发展援助等领域。

社会民主党仍保持所有政党中最高的支持率，领先芬兰人党6个百分点。与此同时，左翼联盟达到创纪录的12.6%，位居第四，超过了中间党。Taloustutkimus的调查于10月12日至11月3日在2170人中进行；1621名受访者表明了其政党偏好。最大误差幅度为2个百分点。

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