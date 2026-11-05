爱沙尼亚计划允许14岁青少年组织抗议活动——ERR News

爱沙尼亚司法与数字事务部已起草一项法案，拟将组织公共集会和示威活动的最低年龄从18岁降至14岁。据ERR News报道。

和平集会权

该部认为，年轻人希望集会不应取决于是否能找到愿意代表他们组织活动的成年人。同时，计划举行由未成年人组织的集会时，必须提前通知警方。

法案草案指出，和平集会权是民主和多元社会的重要前提。儿童与成年人一样拥有合法权利和利益，而和平集会自由使他们能够表达观点并参与社会生活。

组织者的责任

该部将新的年龄门槛与现行责任规定联系起来：根据《执法法》，从14岁起，个人须独立负责维护公共秩序。刑事责任的年龄门槛也是14岁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

司法与数字事务部长莉萨·帕科斯塔表示，年轻人的声音对社会很重要。她说，这些变化并不意味着未成年人将无人监管：父母在子女年满18岁前仍有监督义务，警方也将提前获悉此类活动。

未成年组织者也将适用这样一项原则：组织者首先对公共活动的安全以及遵守公共场所行为规则负责。

学生组织的立场

爱沙尼亚学生会联盟主席卡尔·埃里克·基尔斯对拟议修正案给予积极评价。他指出，组织示威和公共集会是展现民主活力的方式之一，而此前的规定为希望举行示威活动的未成年人制造了严重的官僚障碍。

关注我们在