Эстония планирует разрешить 14-летним организовывать протесты — ERR News

Министерство юстиции и цифровых дел Эстонии подготовило законопроект, предусматривающий снижение минимального возраста для организаторов публичных собраний и демонстраций с 18 до 14 лет. Об этом сообщает ERR News.

Право на мирные собрания

В министерстве считают, что желание молодых людей собраться не должно зависеть от того, найдется ли совершеннолетний человек, готовый организовать мероприятие от их имени. В то же время о запланированном организованном собрании несовершеннолетних необходимо будет заранее уведомлять полицию.

В проекте закона отмечается, что право на мирные собрания является важной предпосылкой демократического и плюралистического общества. Дети, как и взрослые, имеют законные права и интересы, а свобода мирных собраний дает им возможность выражать свои взгляды и участвовать в жизни общества.

Ответственность организаторов

Министерство связывает новый возрастной порог с действующими нормами ответственности: согласно Закону о правоохранительной деятельности, с 14 лет человек самостоятельно отвечает за соблюдение общественного порядка. Такой же возраст установлен для уголовной ответственности.

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Министр юстиции и цифровых дел Лийса Пакоста заявила, что голос молодежи важен для общества. По ее словам, изменения не будут означать, что несовершеннолетних оставят без надзора: родители сохранят обязанность по контролю до достижения ребенком 18 лет, а полиция будет заранее проинформирована о таких мероприятиях.

На несовершеннолетних организаторов также будет распространяться принцип, согласно которому организатор в первую очередь отвечает за безопасность публичного мероприятия и соблюдение правил поведения в общественных местах.

Позиция ученического объединения

Председатель Союза ученических советов Эстонии Карл Эрик Кирсс положительно оценил предложенную поправку. Он отметил, что организация демонстраций и публичных собраний является одним из способов показать жизнеспособность демократии, а прежние правила создавали значительные бюрократические препятствия для несовершеннолетних, желавших провести демонстрацию.

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