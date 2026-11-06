Франция обеспечит воздушную защиту над центром оказания помощи Украине в Польше

С 1 января 2027 года Франция будет отвечать за противовоздушную оборону в районе польского аэропорта Жешув-Ясьонка. Это один из ключевых логистических центров, через который в Украину доставляется военная и гуманитарная помощь. Французские системы ПВО будут работать совместно с американскими комплексами Patriot.

Франция примет на себя эту миссию после того, как Нидерланды завершат свое военное присутствие вблизи аэропорта Жешува. Нидерландские военные и их системы противовоздушной обороны останутся в Польше до декабря 2026 года. После этого ответственность за защиту воздушного пространства в районе важного логистического центра перейдет к французской стороне. «С 1 января в рамках НАТО Франция возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону в районе Жешува, и это будет первый случай, когда французская техника будет использоваться в этих целях», — заявил де Понсен.

По словам дипломата, французские системы ПВО будут работать совместно с американскими комплексами Patriot. Такое сотрудничество позволит проверить, насколько хорошо совместимы эти системы и как они могут взаимодействовать при выполнении совместной задачи. В то же время посол не уточнил, как долго продлится французская миссия. Также он не сообщил, какие именно французские комплексы будут развернуты в районе Жешува.

В настоящее время противовоздушную оборону логистического центра НАТО вблизи аэропорта Жешув-Ясьонка обеспечивают Нидерланды. Еще в мае стало известно, что страна продлит пребывание своих военных и систем Patriot в Польше до декабря. Аэропорт Жешув-Ясьонка имеет важное значение для поддержки Украины. Через него проходит значительная часть поставок военной и гуманитарной помощи от партнеров. Поэтому защита этого объекта является одной из важных задач НАТО на восточном фланге Альянса. Об этом сообщил посол Франции в Польше Этьен де Понсен. Его слова цитирует агентство Reuters.

Аэропорты Жешува и Люблина в Польше по состоянию на 18 сентября уже третий день подряд приостанавливают работу на фоне российских атак по Украине. Ограничения связаны с усиленными мерами безопасности из-за воздушных ударов РФ.

Новое вице-консульство Украины в Жешуве начнёт принимать граждан уже во второй половине декабря — сейчас там завершают техническую настройку и подключение систем. Консульство будет обслуживать украинцев из большей части Подкарпатского воеводства, а также тех, кто запишется онлайн из других регионов Польши. Здесь будут предоставлять весь спектр консульских услуг — от оформления документов до помощи на пунктах пропуска.

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