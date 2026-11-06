Франція візьме під захист небо над хабом допомоги Україні в Польщі

Із 1 січня 2027 року Франція відповідатиме за протиповітряну оборону в районі польського аеропорту Жешув-Ясьонка. Це один із ключових логістичних центрів, через який в Україну доправляють військову та гуманітарну допомогу. Французькі системи ППО працюватимуть разом з американськими комплексами Patriot.

Франція перебере місію після того, як Нідерланди завершать свою військову присутність поблизу аеропорту Жешува. Нідерландські військові та їхні системи протиповітряної оборони залишатимуться в Польщі до грудня 2026 року. Після цього відповідальність за захист повітряного простору в районі важливого логістичного центру перейде до французької сторони. «З 1 січня в рамках НАТО Франція візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону в районі Жешува, і це буде перший випадок, коли французька техніка буде використовуватися з цією метою», — заявив де Понсен.

За словами дипломата, французькі системи ППО працюватимуть спільно з американськими комплексами Patriot. Така співпраця дасть змогу перевірити, наскільки добре сумісні ці системи та як вони можуть взаємодіяти під час виконання спільного завдання. Водночас посол не уточнив, скільки триватиме французька місія. Також він не повідомив, які саме французькі комплекси розгорнуть у районі Жешува.

Наразі протиповітряну оборону логістичного центру НАТО поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка забезпечують Нідерланди. Ще в травні стало відомо, що країна продовжить перебування своїх військових і систем Patriot у Польщі до грудня. Аеропорт Жешув-Ясьонка має важливе значення для підтримки України. Через нього проходить значна частина поставок військової та гуманітарної допомоги від партнерів. Тому захист цього об'єкта є одним із важливих завдань НАТО на східному фланзі Альянсу. Про це повідомив посол Франції в Польщі Етьєн де Понсен. Його слова цитує агентство Reuters.

Аеропорти Жешува та Любліна в Польщі станом на 18 вересня вже третій день поспіль зупиняють роботу на тлі російських атак по Україні. Обмеження пов’язані з підвищеними безпековими заходами через повітряні удари РФ.

Нове віцеконсульство України у Жешуві почне приймати громадян уже в другій половині грудня — зараз там завершують технічні налаштування та підключення систем. Консульство обслуговуватиме українців з більшої частини Підкарпатського воєводства, а також тих, хто запишеться онлайн з інших регіонів Польщі. Тут надаватимуть увесь спектр консульських послуг — від оформлення документів до допомоги на пунктах пропуску.

Читай нас у