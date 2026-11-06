Путін хоче від України більше територій в обмін на припинення війни — FT

Володимир Путін вимагає від України віддати неокуповану частину Донбасу як попередню умову для припинення вогню. Але цим територіальні претензії Кремля можуть не обмежитися: за даними Financial Times, у межах остаточної мирної угоди Москва розраховує домогтися від Києва й інших поступок. Водночас у Європі побоюються, що Росія та США можуть обговорювати нову архітектуру безпеки без участі європейських країн.

За словами співрозмовників видання, Путін розглядає передачу Росії неокупованої частини Донбасу лише як попередню умову для припинення вогню. У межах остаточної угоди Кремль може вимагати від України додаткових територіальних поступок. Також Москва розраховує на домовленості з НАТО щодо гарантій безпеки.

Як пише FT, Путін намагається скористатися бажанням президента США Дональда Трампа якомога швидше завершити війну. На думку джерел видання, Кремль прагне використати переговори не лише для отримання територій, а й для послаблення позицій України та Європи.

Чому перемир'я найближчим часом малоймовірне

Співрозмовники Financial Times вважають, що переговори в Абу-Дабі, які мають розпочатися наступного тижня, навряд чи одразу приведуть до припинення вогню. За їхніми словами, Путін намагається зберегти перевагу на фронті та розраховує посилити тиск на Україну масованими ударами взимку. Один із джерел видання описав можливу логіку Кремля так: «Я знищу всю вашу інфраструктуру, поки ви не погодитеся. До наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть знищені».

Це не пряма цитата Путіна, а переказ співрозмовником FT того, як він оцінює наміри російського керівника. Тим часом у США заявляють, що працюють над майбутніми домовленостями про безпеку України та Європи. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що Вашингтон провів «продуктивні та змістовні» переговори з Україною, НАТО та європейськими партнерами.

За його словами, сторони обговорювали гарантії безпеки для Києва та майбутню систему безпеки в Європі. США, як пояснив Кушнер, прагнуть підготувати практичні пропозиції, які враховуватимуть позиції всіх учасників і створять основу для тривалої стабільності на континенті. Однак у Москві, за словами одного зі співрозмовників FT, перенесення уваги з територіальних питань на гарантії безпеки сприймають як можливість затягнути переговори. Поки дипломати обговорюють майбутні домовленості, Росія може продовжувати тиснути на Україну військовими методами.

Європа побоюється домовленостей без її участі

Окреме занепокоєння в європейських країнах викликає можливість обговорення нової архітектури безпеки континенту в межах переговорів про завершення війни. Європейські уряди побоюються, що Москва спробує повернути собі вплив на країни Східної Європи та обмежити їхній суверенітет. Також там не виключають, що адміністрація Трампа може домовитися з Росією про питання, які безпосередньо стосуються безпеки Європи, але не врахувати позицію самих європейських держав.

Один із європейських чиновників назвав заяву Кушнера про переговори щодо безпеки несподіваною. Він наголосив, що до завершення війни проти України не повинно бути окремих паралельних переговорів про європейську безпеку. «Жодних паралельних переговорів із питань європейської безпеки не буде доти, доки не закінчиться війна [проти України]. До того ж ми знаємо, що росіяни мають на увазі, коли говорять про це, і цього не станеться», — заявив співрозмовник видання.

Водночас Кушнер повідомив, що США працюють і з Україною, і з Росією над «серйозними пропозиціями». За його словами, це має зробити майбутні тристоронні переговори максимально змістовними та результативними.

Трамп анонсував «велику угоду»

Заяви про можливі домовленості пролунали після зустрічі Дональда Трампа з Кирилом Дмитрієвим — представником Володимира Путіна. Після розмови американський президент заявив, що очікує на «велику прекрасну угоду» щодо України. За його словами, вона може стосуватися не лише України, а й усієї Європи. Трамп також додав, що від такої домовленості «всі будуть просто в захваті».

Ці слова викликали занепокоєння в європейських інституціях. Представник Європейської комісії у п'ятницю наголосив, що рішення з питань безпеки Європейського Союзу має ухвалювати сам ЄС. Таким чином, майбутні переговори стосуються не лише припинення бойових дій в Україні. На кону також питання територій, гарантій безпеки для Києва та ролі європейських країн у визначенні майбутнього безпекового порядку на континенті. Про нові вимоги російського лідера повідомляє Financial Times із посиланням на двох людей, які через неофіційні канали намагаються сприяти завершенню війни.

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