Путин хочет получить от Украины больше территорий в обмен на прекращение войны — FT

Владимир Путин требует от Украины передать неоккупированную часть Донбасса в качестве предварительного условия для прекращения огня. Но на этом территориальные претензии Кремля могут не ограничиться: по данным Financial Times, в рамках окончательного мирного соглашения Москва рассчитывает добиться от Киева и других уступок. В то же время в Европе опасаются, что Россия и США могут обсуждать новую архитектуру безопасности без участия европейских стран.

По словам собеседников издания, Путин рассматривает передачу России неоккупированной части Донбасса лишь как предварительное условие для прекращения огня. В рамках окончательного соглашения Кремль может потребовать от Украины дополнительных территориальных уступок. Также Москва рассчитывает на договоренности с НАТО относительно гарантий безопасности.

Как пишет FT, Путин пытается воспользоваться желанием президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну. По мнению источников издания, Кремль стремится использовать переговоры не только для получения территорий, но и для ослабления позиций Украины и Европы.

Почему перемирие в ближайшее время маловероятно

Собеседники Financial Times считают, что переговоры в Абу-Даби, которые должны начаться на следующей неделе, вряд ли сразу приведут к прекращению огня. По их словам, Путин пытается сохранить преимущество на фронте и рассчитывает усилить давление на Украину массированными ударами зимой. Один из источников издания описал возможную логику Кремля так: «Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется ни одной инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут уничтожены».

Это не прямая цитата Путина, а пересказ собеседником FT того, как он оценивает намерения российского лидера. Между тем в США заявляют, что работают над будущими договоренностями о безопасности Украины и Европы. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон провел «продуктивные и содержательные» переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами.

По его словам, стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева и будущую систему безопасности в Европе. США, как пояснил Кушнер, стремятся подготовить практические предложения, которые будут учитывать позиции всех участников и создадут основу для долгосрочной стабильности на континенте. Однако в Москве, по словам одного из собеседников FT, перенос внимания с территориальных вопросов на гарантии безопасности воспринимают как возможность затянуть переговоры. Пока дипломаты обсуждают будущие договоренности, Россия может продолжать оказывать давление на Украину военными методами.

Европа опасается договоренностей без своего участия

Особое беспокойство в европейских странах вызывает возможность обсуждения новой архитектуры безопасности континента в рамках переговоров о завершении войны. Европейские правительства опасаются, что Москва попытается вернуть себе влияние на страны Восточной Европы и ограничить их суверенитет. Также там не исключают, что администрация Трампа может договориться с Россией по вопросам, непосредственно касающимся безопасности Европы, но не учесть позицию самих европейских государств.

Один из европейских чиновников назвал заявление Кушнера о переговорах по безопасности неожиданным. Он подчеркнул, что до окончания войны против Украины не должно быть отдельных параллельных переговоров о европейской безопасности. «Никаких параллельных переговоров по вопросам европейской безопасности не будет до тех пор, пока не закончится война [против Украины]. К тому же мы знаем, что имеют в виду россияне, когда говорят об этом, и этого не произойдет», — заявил собеседник издания.

В то же время Кушнер сообщил, что США работают и с Украиной, и с Россией над «серьезными предложениями». По его словам, это должно сделать предстоящие трехсторонние переговоры максимально содержательными и результативными.

Трамп анонсировал «большую сделку»

Заявления о возможных договоренностях прозвучали после встречи Дональда Трампа с Кириллом Дмитриевым — представителем Владимира Путина. После беседы американский президент заявил, что ожидает «большой прекрасной сделки» по Украине. По его словам, она может касаться не только Украины, но и всей Европы. Трамп также добавил, что от такой договоренности «все будут просто в восторге».

Эти слова вызвали беспокойство в европейских институтах. Представитель Европейской комиссии в пятницу подчеркнул, что решения по вопросам безопасности Европейского Союза должен принимать сам ЕС. Таким образом, предстоящие переговоры касаются не только прекращения боевых действий в Украине. На кону также стоят вопросы территорий, гарантий безопасности для Киева и роли европейских стран в определении будущего порядка безопасности на континенте. О новых требованиях российского лидера сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, которые через неофициальные каналы пытаются способствовать завершению войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил ключевые принципы, которыми будет руководствоваться официальный Киев при подготовке к новому раунду мирных переговоров.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что перспективы серьезных мирных переговоров о завершении войны в Украине улучшатся не раньше 2027 года. По его словам, в течение зимы Россия сосредоточится на усилении давления на Украину и не будет готова к переговорному процессу.

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