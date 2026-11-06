Deutsche Welle змінила написання назви міста Олешки

Російськомовна редакція Deutsche Welle змінила написання назви українського міста Олешки на український варіант. Раніше видання використовувало російську форму «Алешки». У редакції пояснили, що питання назви міста давно вийшло за межі мовної дискусії та набуло політичного значення.

У своєму поясненні журналісти зазначили, що відтепер писатимуть назву міста відповідно до українського написання — Олешки. «Редакція DW російською перейшла на українське написання назви міста Олешки», — йдеться в повідомленні.

У редакції пояснили, що вирішили змінити підхід після того, як питання назви міста стало предметом широкої суспільної та політичної уваги. За словами журналістів, воно вже не зводиться лише до особливостей перекладу чи мовних норм. Останнім часом Олешки опинилися в центрі уваги міжнародної спільноти. На цьому тлі використання тієї чи іншої форми назви стало питанням не тільки мови, а й ставлення до українських географічних назв.

Хто ще використовує назву «Алешки»

На проблему раніше звернув увагу експерт з інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Антощук. Він публічно порушив питання щодо того, чому російськомовна редакція DW використовує форму «Алешки», яку, за його словами, поширюють російські пропагандисти. Антощук також зазначив, що таке написання досі використовують інші російськомовні медіа, зокрема «Радіо Свобода» та BBC News Russian.

Експерт повідомив, що після публікацій із назвою «Алешки» підготував звернення до Міністерства культури та Міністерства закордонних справ України. «А ми після їхніх Алешок підготували лист до Мінкульту і МЗС. Як колись було Kyiv — not Kiev. Так і Олешки — не Алёшки», — написав Антощук.

Таким чином, російськомовна редакція Deutsche Welle вже змінила написання назви міста. Водночас питання залишається актуальним і для інших міжнародних медіа, які продовжують використовувати російську форму «Алешки». Про зміну повідомила сама російськомовна редакція Deutsche Welle.

У тимчасово окупованих Росією Олешках Херсонської області після завершення локального перемир’я внаслідок атаки дрона загинув колишній директор школи Костянтин Мельник.

В Україні триває комплексна підтримка громадян, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області. Їм допомагають відновити документи, оформити соціальні виплати, забезпечують необхідними речами та вирішують житлові питання.

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