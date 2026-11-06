«Deutsche Welle» изменила написание названия города Олешки

Русскоязычная редакция Deutsche Welle изменила написание названия украинского города Олешки на украинский вариант. Ранее издание использовало русскую форму «Алешки». В редакции пояснили, что вопрос о названии города давно вышел за рамки языковой дискуссии и приобрел политическое значение.

В своём пояснении журналисты отметили, что отныне будут писать название города в соответствии с украинским написанием — Олешки. «Редакция DW на русском языке перешла на украинское написание названия города Олешки», — говорится в сообщении.

В редакции пояснили, что решили изменить подход после того, как вопрос о названии города стал предметом широкого общественного и политического внимания. По словам журналистов, он уже не сводится лишь к особенностям перевода или языковым нормам. В последнее время Олешки оказались в центре внимания международного сообщества. На этом фоне использование той или иной формы названия стало вопросом не только языка, но и отношения к украинским географическим названиям.

Кто еще использует название «Алешки»

На эту проблему ранее обратил внимание эксперт по информационно-коммуникационным технологиям Юрий Антощук. Он публично поднял вопрос о том, почему русскоязычная редакция DW использует форму «Алешки», которую, по его словам, распространяют российские пропагандисты. Антощук также отметил, что такое написание до сих пор используют другие русскоязычные СМИ, в частности «Радио Свобода» и BBC News Russian.

Эксперт сообщил, что после публикаций с названием «Алешки» подготовил обращение в Министерство культуры и Министерство иностранных дел Украины. «А мы после их «Алешек» подготовили письмо в Минкультуру и МИД. Как когда-то было Kyiv — not Kiev. Так и Олешки — не Алёшки», — написал Антощук.

Таким образом, русскоязычная редакция Deutsche Welle уже изменила написание названия города. В то же время вопрос остается актуальным и для других международных СМИ, которые продолжают использовать русскую форму «Алешки». Об изменении сообщила сама русскоязычная редакция Deutsche Welle.

Во временно оккупированных Россией Олешках Херсонской области после завершения локального перемирия в результате атаки дрона погиб бывший директор школы Константин Мельник.

В Украине продолжается комплексная поддержка граждан, эвакуированных из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Им помогают восстановить документы, оформить социальные выплаты, обеспечивают необходимыми вещами и решают жилищные вопросы.

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