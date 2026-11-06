Парламентский директор фракции «Зелёных» Ирене Михалич подвергла резкой критике выступление бывшей пресс-секретарь президента Украины Юлии Мендель на мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) в Бундестаге.

По словам немецкой политика, Мендель в своём выступлении перепутала роли жертвы и агрессора, а АдН использовала это для пророссийской деятельности в парламенте, что является оскорблением для жертв войны в Украине.

«Мендель оправдывает преступный акт и в то же время делает вид, будто заложница должна прекратить сопротивляться, чтобы захват заложников закончился. Такое искажение фактов просто отвратительно и не имеет места в залах немецкого Бундестага», — заявила политик.

Кроме того, Михалич призвала к более строгой проверке гостей Бундестага, обратив внимание на наличие опасений в отношении лиц, которых дружественная страна обвиняет в государственной измене, упомянув также об отмене допуска Менделя к выступлению в Европарламенте в сентябре. В ответ администрация Бундестага отметила, что проверка благонадежности посетителей проводится для минимизации рисков безопасности, однако незавершенные процедуры или санкции в третьих странах, как правило, не влияют на ее результаты.

Источник: Welt.

Ранее охрана не позволила бывшей пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель попасть в здание Европейского парламента в Страсбурге, где 16 сентября она планировала выступить на мероприятии с участием представителей немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора заочно сообщила о подозрении бывшей пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель. Следователи инкриминируют фигурантке правонарушения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Министерство иностранных дел Украины призвало французское медиасообщество внимательно и критически относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель. В ведомстве подчеркнули, что не стоит позволять вводить себя в заблуждение её высказываниями.

Читай нас в