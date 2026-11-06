“绿党”议会党团主任伊雷内·米哈利奇严厉批评了乌克兰总统前发言人尤利娅·门德尔在德国极右翼政党“德国选择党” （AfD）在德国联邦议院举办的活动中发表的讲话。

这位德国女政治家指出，门德尔在发言中颠倒了受害者与侵略者的角色，而德国选择党则利用这一点在议会中开展亲俄活动，这侮辱了乌克兰战争中的受害者。

“门德尔一方面为这一犯罪行为开脱，另一方面又假装人质必须停止抵抗，才能结束劫持事件。 这种歪曲事实的行为简直令人作呕，在德国联邦议院的议事厅里绝无容身之地，”这位女政治家表示。

此外，米哈利奇呼吁对联邦议院的访客进行更严格的审查，并指出，对于被友好国家指控犯有叛国罪的人员，外界存在担忧， 并提及门德尔9月被取消在欧洲议会发言资格一事。 对此，德国联邦议院行政部门指出，对访客进行可靠性审查是为了将安全风险降至最低，但第三国尚未完成的程序或制裁通常不会影响审查结果。

来源：《世界报》（Welt）。

此前，安保人员不允许乌克兰总统前新闻秘书尤利娅·门德尔进入位于斯特拉斯堡的欧洲议会大楼，她原计划于9月16日在该处参加一场有德国极右翼政党 “德国选择党”（AfD）代表参加的活动中发表演讲。

乌克兰安全局与总检察长办公室联合向乌克兰总统前发言人尤利娅·门德尔发出缺席指控通知。 调查人员指控该涉案人员违反了《乌克兰刑法典》的两项条款：第111条第2款（在战时状态下实施的叛国罪）以及第436-2条第2款、 第436-2条第3款（为俄罗斯联邦对乌克兰的武装侵略进行辩解、认定其合法并予以否认，以及美化其参与者）。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了一项法令，据此将乌克兰国家安全与国防委员会关于对前总统新闻秘书尤利娅·门德尔实施制裁的决定付诸实施。

乌克兰外交部呼吁法国媒体界对前总统发言人尤利娅·门德尔的言论保持警惕并予以批判性看待。该部强调，不应被她的言论所误导。

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