在美国，半程马拉松结束后，有19名参赛者寻求了医疗救助

在美国圣巴巴拉市，当地警方已就一场半程马拉松比赛中多名参赛者集体身体不适一事展开调查。共有19名出现异常症状的参赛者寻求了医疗救助。

执法部门正在调查导致参赛者出现这种状况的可能原因。

据CBS新闻报道，警方接到当地医院通报，称有数量异常多的参赛者前来寻求医疗救助。部分跑者自行前往医疗机构，而其他人则需由救护车送医。

Cottage Health医疗网络的代表证实，周日早晨共有19名患者被送入急诊科。他们均出现类似症状，但具体原因目前尚无法确定。 该医疗机构指出，与圣巴巴拉晨跑活动相关的就诊人数远高于平时。

半程马拉松的组织者在接受CBS LA采访时推测，参赛者身体不适可能是由高温或长距离奔跑后的正常体力透支引起的。 不过，这一推测目前尚未得到证实，医务人员仍在调查究竟是什么原因导致如此多的参赛者同时出现身体不适。

圣巴巴拉警方已就事件经过展开调查，并呼吁知情人士向执法部门提供线索。同时，警方强调目前无需对公众采取任何特殊措施。 建议感到不适的参赛者不要拖延，立即寻求医疗救助。

半程马拉松比赛于上午7:00在卡布里略大道起跑，并于11:00结束。 据主办方称，今年共有超过7500人参加了比赛。目前尚不清楚其他未前往医院就诊的参赛者是否也出现了不适症状。

据CBS新闻报道。

伦敦马拉松创下了完赛人数的世界纪录。

一名英国女跑者在怀孕第五个月时跑完了波士顿马拉松。

关注我们在