波兰总理唐纳德·图斯克表示，他不会参加定于周一在总统府举行的、讨论宪法法庭局势的会议。正如RMF24报道，这位政府首脑是在都柏林作出这一表态的。

关于宪法法庭的会议

波兰总统发言人拉法乌·莱希凯维奇周四表示，总统卡罗尔·纳夫罗茨基已邀请各政治力量代表，就改善宪法法庭的局势举行会谈。会议将由总统府办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基主持。

图斯克表示，在他看来，该法庭正走在艰难的恢复道路上，并且已经开始工作。他还表示，他认为对司法系统危机负有责任的人仍在试图阻碍它。

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政治力量的参与

据波兰通讯社报道，左翼党代表不计划参加周一的会议。公民联盟将等待邀请。同时，波兰人民党、“波兰2050”、Razem党、“联盟党”、“法律与公正”党以及Rozwój Plus的代表将参加会谈。

在都柏林期间，图斯克还就检方拟在一项涉及获得格但斯克一套一居室公寓情形的程序中，以证人身份询问纳夫罗茨基总统的消息作出评论。总理指出，总统自己知道应当解释其个人经历中的哪些问题，并补充说，人们有权知道。他还提及自己曾邀请纳夫罗茨基及其家人到他在索波特的家中做客。

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