Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет участвовать в запланированной на понедельник встрече в Президентском дворце, посвященной ситуации в Конституционном трибунале. Как сообщает RMF24, глава правительства сказал об этом в Дублине.

Встреча по Конституционному трибуналу

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич в четверг сообщил, что президент Кароль Навроцкий пригласил представителей политических сил на переговоры об оздоровлении ситуации в Конституционном трибунале. Встречу должен провести глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

Туск заявил, что трибунал, по его мнению, находится на сложном пути восстановления и уже начал работу. Он также сказал, что люди, которых он считает ответственными за кризис в системе правосудия, продолжают пытаться его блокировать.

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Участие политических сил

По данным Польского агентства печати, представители Левых не планируют участвовать в понедельничной встрече. «Гражданская коалиция» должна ожидать приглашения. В то же время в переговорах должны принять участие представители Польской крестьянской партии, «Польши 2050», партии Razem, «Конфедерации», партии «Право и справедливость» и Rozwój Plus.

Во время пребывания в Дублине Туск также прокомментировал информацию о намерении прокуратуры допросить президента Навроцкого в качестве свидетеля в производстве, касающемся обстоятельств приобретения однокомнатной квартиры в Гданьске. Премьер отметил, что президент сам знает, какие вопросы из своей биографии ему необходимо объяснить, и добавил, что люди имеют право знать. Он также напомнил о своем приглашении Навроцкому и его семье в свой дом в Сопоте.

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