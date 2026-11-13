Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że nie weźmie udziału w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, poświęconym sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje RMF24, szef rządu powiedział o tym w Dublinie.

Spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz poinformował w czwartek, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli sił politycznych na rozmowy o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie ma poprowadzić szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Tusk oświadczył, że trybunał, jego zdaniem, znajduje się na trudnej drodze do odbudowy i już rozpoczął pracę. Powiedział również, że ludzie, których uważa za odpowiedzialnych za kryzys w systemie sprawiedliwości, nadal próbują go blokować.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział sił politycznych

Według Polskiej Agencji Prasowej przedstawiciele Lewicy nie planują uczestniczyć w poniedziałkowym spotkaniu. Koalicja Obywatelska ma oczekiwać na zaproszenie. Jednocześnie w rozmowach mają uczestniczyć przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, partii Razem, Konfederacji, partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus.

Podczas pobytu w Dublinie Tusk skomentował również informacje o zamiarze prokuratury przesłuchania prezydenta Nawrockiego jako świadka w postępowaniu dotyczącym okoliczności nabycia jednopokojowego mieszkania w Gdańsku. Premier zaznaczył, że prezydent sam wie, jakie kwestie ze swojej biografii powinien wyjaśnić, i dodał, że ludzie mają prawo wiedzieć. Przypomniał też o swoim zaproszeniu dla Nawrockiego i jego rodziny do swojego domu w Sopocie.

Czytaj nas na