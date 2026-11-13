Licencje na produkcję ukraińskich rakiet Patriot w Stanach Zjednoczonych utknęły w Pentagonie. Prawdopodobnie wynika to ze stanowiska prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie.



Opóźnienie nastąpiło w amerykańskim departamencie obrony, mimo że sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hagseth rzekomo podpisali niezbędne dokumenty już w październiku 2026 roku.

Dwa źródła potwierdziły dziennikarzowi Alexowi Raufoglu, że dokumenty licencyjne utknęły obecnie w martwym punkcie.

Według nich proces ten zatrzymał się za kadencji Michaela Daffy’ego, który pełnił funkcję zastępcy sekretarza obrony USA ds. zamówień i zaopatrzenia.

Departament Obrony USA na razie powstrzymał się od oficjalnych komentarzy w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie wpływa na bezpieczeństwo Ukrainy oraz na zapewnienie jej systemów obrony przeciwlotniczej.

Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zasoby w tym kraju są wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych zimą.

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