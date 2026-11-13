Пентагон задерживает передачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

Лицензии на производство украинских ракет Patriot в США застряли в Пентагоне. Вероятно, из-за позиции президента Дональда Трампа по этому вопросу.



Задержка произошла в оборонном ведомстве США, несмотря на то, что государственный секретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет якобы подписали необходимые документы еще в октябре 2026 года.

Два источника подтвердили журналисту Алексу Рауфоглу, что лицензионные документы в настоящее время находятся в тупике.

По их словам, процесс остановился во время работы Майкла Даффи, занимавшего должность заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

В Министерстве обороны США пока воздержались от официальных комментариев по поводу этой ситуации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке влияет на безопасность Украины и обеспечение её системами противовоздушной обороны.

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем Patriot, ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

Читай нас в