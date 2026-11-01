Україна не може чекати роками на ракети Patriot — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку. За його словами, лише за останню ніч російські удари пошкодили енергетичні об’єкти в чотирьох областях, а сотні тисяч родин залишилися без електрики.

1 листопада президент України Володимир Зеленський закликав якнайшвидше реалізувати рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що країна щодня обговорює з партнерами потребу в ракетах для систем Patriot, однак чекати на їхнє постачання роками Україна не може.

За словами Зеленського, Україна продовжує переговори зі США, європейськими країнами та іншими партнерами, які можуть допомогти із забезпеченням протиповітряної оборони. Цього місяця Сполучені Штати та європейські держави вже ухвалили нові рішення щодо пакетів допомоги для України. «Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до "Петріотів" з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки», — зазначив президент.

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Він також повідомив, що лише за останню ніч російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі. Ці об’єкти забезпечують електроенергією житлові будинки, тому пошкодження енергетичної інфраструктури безпосередньо вплинули на побут людей. За словами Зеленського, наразі без світла залишаються сотні тисяч родин.

Окремо президент навів дані про інтенсивність російських атак за останній тиждень. За цей час Росія випустила по Україні 1940 ударних безпілотників, понад 1580 керованих авіаційних бомб і 44 ракети різних типів. Із них 36 були балістичними. Зеленський зазначив, що російські війська намагаються максимально скористатися нестачею засобів для перехоплення балістичних ракет. За його словами, Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру та атакувати людей, водночас роблячи ставку на застосування балістики цієї зими.

Саме тому рішення щодо посилення ППО, наголосив глава держави, потрібно не просто ухвалювати, а якнайшвидше втілювати в життя. «Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз», — підсумував Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які допомагають Україні захищати повітряний простір. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи російські удари по українській енергосистемі.

У ніч проти неділі, 1 листопада, Росія атакувала Україну 433 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 371 ціль, однак влучання зафіксували на 16 локаціях, а уламки збитих дронів упали ще в 14 місцях. Станом на 07:30 понад 40 російських безпілотників залишалися в повітрі, а бойова робота тривала.

Упродовж дня 31 жовтня російські війська атакували Україну 168 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 122 ворожі дрони.

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