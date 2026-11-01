Украина не может годами ждать ракет Patriot — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем Patriot, ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой. По его словам, только за последнюю ночь российские удары повредили энергетические объекты в четырёх областях, а сотни тысяч семей остались без электричества.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее реализовать решения по усилению украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что страна ежедневно обсуждает с партнерами потребность в ракетах для систем Patriot, однако ждать их поставки годами Украина не может.

По словам Зеленского, Украина продолжает переговоры с США, европейскими странами и другими партнерами, которые могут помочь в обеспечении противовоздушной обороны. В этом месяце Соединённые Штаты и европейские государства уже приняли новые решения о пакетах помощи для Украины. «Ежедневно мы обсуждаем нашу потребность в ракетах для систем «Пэтриот» с Америкой, Европой и другими партнёрами, которые могут помочь. И в этом месяце были приняты новые решения США и европейских стран о новых пакетах помощи для Украины. Но эти поставки не могут ждать годами», — отметил президент.

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Он также сообщил, что только за последнюю ночь российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях — Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Эти объекты обеспечивают электроэнергией жилые дома, поэтому повреждения энергетической инфраструктуры непосредственно повлияли на быт людей. По словам Зеленского, в настоящее время без света остаются сотни тысяч семей.

Отдельно президент привёл данные об интенсивности российских атак за последнюю неделю. За это время Россия выпустила по Украине 1940 ударных беспилотников, более 1580 управляемых авиационных бомб и 44 ракеты различных типов. Из них 36 были баллистическими. Зеленский отметил, что российские войска пытаются максимально воспользоваться нехваткой средств для перехвата баллистических ракет. По его словам, Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру и нападать на людей, при этом делая ставку на применение баллистических ракет этой зимой.

Именно поэтому решения об усилении ПВО, подчеркнул глава государства, нужно не просто принимать, а как можно быстрее воплощать в жизнь. «Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистику этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовывать сейчас», — подытожил Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищать воздушное пространство. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, комментируя российские удары по украинской энергосистеме.

В ночь на воскресенье, 1 ноября, Россия атаковала Украину 433 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 371 цель, однако попадания зафиксировали в 16 местах, а обломки сбитых дронов упали ещё в 14 местах. По состоянию на 07:30 более 40 российских беспилотников оставались в воздухе, а боевые действия продолжались.

В течение дня 31 октября российские войска атаковали Украину 168 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 122 вражеских дрона.

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