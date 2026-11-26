В результате российской атаки вечером 25 ноября сгорел склад материалов типографии «Конви» в Киеве. Повреждены тиражи книг как минимум 11 украинских издательств, в том числе учебники.

Удар пришелся рядом с помещениями, которые уже пострадали во время атаки в июле. Сейчас в типографии подсчитывают убытки и количество уничтоженных книг. Среди утраченного — учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

Пострадали тиражи издательств «Ранку», «Грамоты», «Лингвиста», «Литера ЛТД», «Мисон», Издательства Старого Льва, BookChef, «Книголав», «Книги — XXI», «Мамино» и «Априори».

После предыдущей атаки в июле типография подавала заявку на льготный кредит, однако финансирование так и не получила. Компания также не получила государственной помощи или компенсации за предыдущие убытки.

В настоящее время «Конви» нуждается в финансовой поддержке, электроэнергии, строительных материалах и бригаде строителей для возобновления работы.

Источник: Читомо.

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