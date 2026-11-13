Прем’єр Польщі Туск не прийде на зустріч у Президентському палаці — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не братиме участі в запланованій на понеділок зустрічі у Президентському палаці, присвяченій ситуації в Конституційному трибуналі. Як повідомляє RMF24, про це глава уряду сказав у Дубліні.

Зустріч щодо Конституційного трибуналу

Речник президента Польщі Рафал Леськевич у четвер повідомив, що президент Кароль Навроцький запросив представників політичних сил на переговори про оздоровлення ситуації в Конституційному трибуналі. Зустріч має провести глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький.

Туск заявив, що трибунал, на його думку, перебуває на складному шляху відновлення та вже розпочав роботу. Він також сказав, що люди, яких він вважає відповідальними за кризу в системі правосуддя, і надалі намагаються її блокувати.

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Участь політичних сил

За даними Польського агентства преси, представники Лівиці не планують брати участі в понеділковій зустрічі. «Громадянська коаліція» має очікувати на запрошення. Водночас у переговорах мають взяти участь представники Польської селянської партії, «Польщі 2050», партії Razem, «Конфедерації», партії «Право і справедливість» та Rozwój Plus.

Під час перебування в Дубліні Туск також прокоментував інформацію про намір прокуратури допитати президента Навроцького як свідка у провадженні щодо обставин отримання однокімнатної квартири в Гданську. Прем’єр зазначив, що президент сам знає, які питання зі своєї біографії має пояснити, і додав, що люди мають право знати. Він також нагадав про своє запрошення Навроцькому та його родині до свого дому в Сопоті.

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