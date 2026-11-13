Le Pen zgodziła się na spotkanie z Zełenskim — Politico

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen wyraziła gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaproponowała jednak, by spotkanie odbyło się w Brukseli, a nie w Kijowie. Swoją propozycję uzasadniła zaostrzeniem dyskusji w Europie na temat wsparcia finansowego dla Ukrainy.



Przemawiając przy okazji targów w Paryżu, Le Pen zaznaczyła, że to właśnie Bruksela jest odpowiednim miejscem na takie spotkanie, ponieważ kwestia finansowania Ukrainy stała się przedmiotem ostrych sporów między państwami europejskimi.

Według niej sytuacja wymaga omówienia nie tylko z prezydentem Ukrainy, ale także w szerszym kontekście europejskim. „Kanclerz Niemiec zaczyna grozić ludziom, staje się to problemem w Europie i byłoby interesujące to omówić” – stwierdziła Le Pen.

Le Pen poinformowała, że zamierza zaproponować rozmowy z Zełenskim podczas spotkania z ambasadorem Ukrainy we Francji, zaplanowanego na poniedziałek.

Informuje o tym serwis Politico.

Przypomnijmy, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027. W porównaniu z końcem października oboje politycy nieco zwiększyli poparcie wyborców.