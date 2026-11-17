W Polsce Synthos Green Energy (SGE) oraz Grupa Polsat Plus zawarły umowę dotyczącą rozwoju sześciu małych modułowych reaktorów jądrowych na terenie PAK. Polsat News informuje o tym, powołując się na założyciela SGE Michała Sołowowa.

Według Sołowowa umowę podpisano z Piotrem Żakiem, przewodniczącym zarządu Grupy Polsat Plus i szefem ZE PAK. Nazwał on porozumienie ważnym etapem projektu i zaznaczył, że teren inwestycji znajduje się w centralnej Polsce.

Finansowanie projektu

Sołowow oczekuje, że do końca roku sfinalizuje umowy z inwestorami gotowymi zainwestować w projekt. Według jego oceny wartość finansowania w ramach tej rundy przekroczy 800 mln euro.

Polsat News informuje również, że do końca roku finansowanie inwestycji może sięgnąć 3,5 mld złotych. Sołowow oświadczył, że energia dostępna po uzasadnionej cenie jest niezbędna dla inwestycji w Polsce, w szczególności dla rozwoju centrów przetwarzania danych i technologii sztucznej inteligencji.

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Możliwy udział funduszu państwowego

Wiceminister energii i pełnomocnik polskiego rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna oświadczył, że rząd przygotowuje kolejne kroki wspierające małe modułowe reaktory. Odwołał się do niedawno przyjętego Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i podkreślił konieczność jak najszybszego rozpoczęcia procesu budowy takich obiektów.

Według Wrochny, zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące możliwego zainwestowania w projekt. Dodał, że decyzja funduszu będzie zależeć od oceny jego potencjału komercyjnego.

Wiceprezes GE Vernova Roger Martella oświadczył, że Polska nadaje tempo w Europie we wdrażaniu elektrowni jądrowych nowej generacji, w tym małych modułowych reaktorów. Jego zdaniem takie projekty mogą przyczynić się do rozwoju specjalistów, łańcuchów dostaw i produkcji zdekarbonizowanej energii elektrycznej.

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