波兰Synthos Green Energy（SGE）与Polsat Plus集团达成协议，将在PAK场址开发六座小型模块化核反应堆。Polsat News报道称，该消息援引了SGE创始人米哈乌·索沃沃夫的话。

索沃沃夫表示，该协议与Polsat Plus集团管理委员会主席、ZE PAK负责人彼得·扎克签署。他称这项安排是该项目的重要阶段，并指出该场址位于波兰中部。

项目融资

索沃沃夫预计在今年年底前完成与准备投资该项目的投资者的协议。按他的估计，本轮融资规模将超过8亿欧元。

Polsat News还报道称，到今年年底，该投资的融资额可能达到35亿兹罗提。索沃沃夫表示，以合理价格获得的能源对于在波兰进行投资是必要的，尤其是对于发展数据中心和人工智能技术。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国家基金可能参与

波兰能源部副部长、波兰政府战略能源基础设施全权代表沃伊切赫·弗罗赫纳表示，政府正在准备进一步措施，以支持小型模块化反应堆。他提到了近期通过的波兰核能计划，并强调有必要尽快启动此类设施的建设进程。

弗罗赫纳表示，据他掌握的信息，波兰发展基金正在就可能投资该项目进行深入谈判。他补充说，基金的决定将取决于对其商业潜力的评估。

GE Vernova副总裁罗杰·马尔泰拉表示，波兰在部署新一代核电站方面为欧洲定下了节奏，其中包括小型模块化反应堆。他认为，这类项目能够促进专业人才、供应链的发展以及脱碳电力的生产。

关注我们在