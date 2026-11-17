В Польше Synthos Green Energy (SGE) и группа Polsat Plus заключили соглашение о развитии шести малых модульных ядерных реакторов на площадке PAK. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на основателя SGE Михала Соловова.

По словам Соловова, соглашение было подписано с председателем правления группы Polsat Plus и руководителем ZE PAK Пётром Жаком. Он назвал договоренность важным этапом проекта и отметил, что площадка расположена в центральной части Польши.

Финансирование проекта

Соловов ожидает до конца года завершить соглашения с инвесторами, готовыми вложить средства в проект. По его оценке, объем финансирования в рамках этого раунда превысит 800 млн евро.

Polsat News также сообщает, что к концу года финансирование инвестиции может достичь 3,5 млрд злотых. Соловов заявил, что доступная по обоснованной цене энергия необходима для инвестиций в Польше, в частности для развития центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

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Возможное участие государственного фонда

Заместитель министра энергетики и уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Войцех Врохна заявил, что правительство готовит следующие шаги для поддержки малых модульных реакторов. Он сослался на недавно принятую Польскую программу ядерной энергетики и подчеркнул необходимость как можно скорее начать процесс строительства таких объектов.

По словам Врохны, согласно имеющейся у него информации, Польский фонд развития ведет продвинутые переговоры о возможном инвестировании в проект. Он добавил, что решение фонда будет зависеть от оценки его коммерческого потенциала.

Вице-президент GE Vernova Роджер Мартелла заявил, что Польша задает темп в Европе во внедрении атомных электростанций нового поколения, в том числе малых модульных реакторов. По его мнению, такие проекты могут способствовать развитию специалистов, цепочек поставок и производству декарбонизированной электроэнергии.

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