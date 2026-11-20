Принц Гарри рассказал, как его дети — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет — привыкают к жизни в Великобритании. По словам герцога Сассекского, им нравится учиться в британской школе, а переход к новой системе образования даже придал детям уверенности. Гарри также пошутил об американском акценте сына и дочери.

По словам Гарри, переезд в Великобританию стал для Арчи и Лилибет заметным изменением. Дети привыкают к новой обстановке, школе и местным обычаям. Одной из самых больших новинок для них стала школьная форма, ведь в американских школах они привыкли к другому подходу. «Я думаю, для детей большим изменением стало то, что теперь они носят школьную форму. Но это однозначно пошло на пользу. У них обоих уверенность в себе взлетела до небес с тех пор, как они учатся в британской школе. Это очень, очень приятно наблюдать», — поделился принц.

Гарри также спросили, сохранился ли у детей американский акцент после переезда. Арчи и Лилибет родились и провели первые годы жизни в США, поэтому их произношение отличается от британского. В ответ принц пошутил, что пытается избавить детей от американского акцента. В то же время, по его словам, их школьные друзья делают то же самое — помогают им привыкать к британскому произношению.

Особенно хорошо это удается пятилетней Лилибет. Гарри рассказал, что дочь, родившаяся в Калифорнии, уже очень ловко воспроизводит британский акцент. Для Арчи и Лилибет родители выбрали частную школу в Великобритании. Обучение в ней стоит недешево, однако, судя по словам Гарри, новая школьная среда положительно влияет на детей. Больше всего его радует то, что сын и дочь чувствуют себя увереннее и постепенно осваиваются на родине отца. Об этом принц рассказал во время участия в утренней программе This Morning. Его слова приводит издание Hello! в материале от 20 ноября 2026 года.

Герцог Сассекский заявил о готовности вновь надеть военную форму и вернуться на службу в Вооруженные силы Великобритании, если возникнет такая необходимость из-за угрозы со стороны России.

17 ноября во время визита в Украину принц Гарри получил книгу «Unbreakable Kherson» и рисунки 9-летней девочки из Херсона, созданные в укрытии.

Читай нас в