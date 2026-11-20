Консорциум во главе с FedEx завершил приобретение польской компании InPost за 7,8 млрд евро, или 34,5 млрд злотых. InPost сохранит штаб-квартиру в Польше, а ее основатель и генеральный директор Рафал Бжоска продолжит руководить компанией, сообщает Notes from Poland.

Структура сделки

О сделке впервые объявили в феврале, а в июле ее одобрила Европейская комиссия. После завершения поглощения акции InPost были исключены из листинга биржи Euronext Amsterdam, поэтому компания стала частной.

FedEx и американская инвестиционная компания Advent получили по 37% акций InPost. Инвестиционная структура Бжоски A&R Investments владеет 16%, еще 10% принадлежат чешскому инвестиционному фонду PPF. Акции были приобретены по цене 15,60 евро за штуку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неизменное руководство и развитие

Advent заявила, что InPost сохранит название, бренд, штаб-квартиру в Польше и операционную независимость. Бжоска, основавший бизнес в 1999 году, останется генеральным директором вместе с действующей управленческой командой.

Консорциум планирует ускорить инвестиции в операции InPost и расширять ее присутствие. FedEx и InPost также будут рассматривать возможности сотрудничества. Президент и генеральный директор FedEx Радж Субраманиам заявил, что объединение глобальной сети компании с возможностями InPost в доставке последней мили может стать основой для прибыльного роста.

InPost является крупнейшим оператором почтоматов в Европе: компания имеет около 70 тыс. автоматов на континенте, в том числе примерно 30 тыс. в Польше и 16 тыс. в Великобритании. Во втором квартале 2026 года ее выручка достигла 4,18 млрд злотых, увеличившись на 18,2% в годовом измерении, а количество обработанных посылок выросло на 16% — до 380,9 млн.

Читай нас в