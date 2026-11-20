由FedEx牵头的财团已完成以78亿欧元，即345亿兹罗提收购波兰公司InPost。InPost将保留其在波兰的总部，其创始人兼首席执行官拉法乌·布若斯卡将继续领导公司，Notes from Poland报道。

交易结构

该交易于2月首次宣布，并于7月获得欧盟委员会批准。收购完成后，InPost股票被从泛欧阿姆斯特丹交易所摘牌，因此该公司成为私营企业。

FedEx和美国投资公司Advent各获得InPost 37%的股份。布若斯卡的投资实体A&R Investments持有16%，另外10%归捷克投资基金PPF所有。这些股份的收购价格为每股15.60欧元。

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管理层不变与发展

Advent表示，InPost将保留其名称、品牌、在波兰的总部以及运营独立性。1999年创办该业务的布若斯卡将与现任管理团队一同继续担任首席执行官。

该财团计划加快对InPost业务的投资并扩大其业务版图。FedEx和InPost还将探索合作机会。FedEx总裁兼首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆表示，将公司的全球网络与InPost的最后一公里配送能力相结合，可能成为实现盈利增长的基础。

InPost是欧洲最大的智能快递柜运营商：该公司在欧洲大陆拥有约7万个柜机，其中波兰约3万个，英国1.6万个。2026年第二季度，其营收达到41.8亿兹罗提，同比增长18.2%；处理的包裹数量增长16%，至3.809亿件。

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