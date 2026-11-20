Konsorcjum kierowane przez FedEx sfinalizowało przejęcie polskiej spółki InPost za 7,8 mld euro, czyli 34,5 mld złotych. InPost zachowa siedzibę główną w Polsce, a jego założyciel i prezes Rafał Brzoska będzie nadal kierował firmą, informuje Notes from Poland.

Struktura transakcji

Transakcję po raz pierwszy ogłoszono w lutym, a w lipcu zatwierdziła ją Komisja Europejska. Po sfinalizowaniu przejęcia akcje InPost zostały wycofane z obrotu na giełdzie Euronext Amsterdam, w związku z czym firma stała się prywatna.

FedEx i amerykańska firma inwestycyjna Advent otrzymały po 37% akcji InPost. Należąca do Brzoski struktura inwestycyjna A&R Investments posiada 16%, a kolejne 10% należy do czeskiego funduszu inwestycyjnego PPF. Akcje kupiono po cenie 15,60 euro za sztukę.

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Niezmienione kierownictwo i rozwój

Advent oświadczył, że InPost zachowa nazwę, markę, siedzibę główną w Polsce oraz niezależność operacyjną. Brzoska, który założył biznes w 1999 roku, pozostanie prezesem wraz z obecnym zespołem zarządzającym.

Konsorcjum planuje przyspieszyć inwestycje w działalność InPost i rozszerzać jej obecność. FedEx i InPost będą również rozważać możliwości współpracy. Prezes i dyrektor generalny FedEx Raj Subramaniam oświadczył, że połączenie globalnej sieci firmy z możliwościami InPost w zakresie dostaw ostatniej mili może stać się podstawą rentownego wzrostu.

InPost jest największym operatorem paczkomatów w Europie: firma ma około 70 tys. automatów na kontynencie, w tym około 30 tys. w Polsce i 16 tys. w Wielkiej Brytanii. W drugim kwartale 2026 roku jej przychody osiągnęły 4,18 mld złotych, rosnąc o 18,2% rok do roku, a liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 16% do 380,9 mln.

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