在波兰弗沃茨瓦韦克，瑞典网球选手卡伊萨·里纳尔多·佩尔松在比莉·简·金杯附加赛首场比赛中以6:4、6:2击败吉娜·费斯特尔。这场比赛持续了113分钟，为瑞典队在本次对阵中拿下第一分。Interia Sport报道。

费斯特尔首次代表国家队出战

对于23岁的费斯特尔而言，这场比赛是她首次代表波兰国家队参加比莉·简·金杯。玛雅·赫瓦林斯卡退出在弗沃茨瓦韦克的比赛后，她被补充进球队。波兰队以实力受损的阵容开始此次对阵：伊加·斯维亚特克、玛格达·利内特和马格达莱娜·弗雷希未进入最初名单，随后赫瓦林斯卡和卡塔日娜·卡瓦也退出了。

首盘中，费斯特尔在2:1时以及之后都有破发机会，但佩尔松凭借发球化解了两次机会。第七局中，这名瑞典球员在场上一次不慎移动后请求医疗帮助，她的膝盖周围被缠上绷带。比赛恢复后，佩尔松完成破发，将优势扩大至5:3，并以6:4赢下该盘。

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瑞典在对阵中取得领先

第二盘开始时，费斯特尔保住了自己的发球局，并有两个破发点可将比分改写为2:0。不过，本盘首次破发由佩尔松完成。这名瑞典球员将领先优势扩大到4:1，并在5:2时凭借自己的发球局结束比赛。

首场比赛后，波兰与瑞典的对阵比分为1:0，瑞典队领先。随后，马蒂娜·库布卡和卡伊萨·亨内曼原定登场。要赢得附加赛，需要赢下三场比赛。

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