У Влоцлавеку, Польща, шведська тенісистка Кайса Рінальдо Перссон обіграла Гіну Файстель з рахунком 6:4, 6:2 у стартовому матчі плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Зустріч тривала 113 хвилин і принесла Швеції перше очко в протистоянні. Про це повідомляє Interia Sport.

Дебют Файстель у збірній

Для 23-річної Файстель цей поєдинок став дебютом у складі національної збірної Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг. Її залучили до команди після відмови Маї Хвалінської від виступу у Влоцлавеку. Польська збірна розпочала протистояння в ослабленому складі: до попередньої заявки не увійшли Іга Швьонтек, Магда Лінетт і Магдалена Френх, а згодом також вибули Хвалінська та Катажина Кава.

У першому сеті Файстель мала шанси на брейк за рахунку 2:1 та пізніше, однак Перссон відіграла обидві можливості завдяки подачі. У сьомому геймі шведка звернулася по медичну допомогу після невдалого руху на корті, а навколо її коліна наклали пов'язку. Після поновлення гри Перссон зробила брейк, довела перевагу до 5:3 та виграла партію 6:4.

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Швеція повела в протистоянні

На початку другого сету Файстель утримала свою подачу, а також мала два брейк-пойнти на 2:0. Втім, перший брейк у партії оформила Перссон. Шведка збільшила відрив до 4:1, а за рахунку 5:2 завершила матч на власній подачі.

Після стартової гри рахунок у протистоянні Польщі та Швеції становить 1:0 на користь шведської команди. Далі на корт мали вийти Мартіна Кубка та Кайса Геннеманн. Для перемоги в плей-оф потрібно виграти три матчі.

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